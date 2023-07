Allsvenskan, Djurgarden-Malmoe: il pronostico del match

La 15ª giornata del campionato svedese si chiude con un doppio posticipo. Uno di questi va in scena alla " Tele2 Arena " di Stoccolma e mette a confronto il Djurgarden e il Malmo . Nessuna squadra in questa prima parte di stagione ha collezionato più punti del Djurgarden davanti al proprio pubblico. Alla " Tele2 Arena " soltanto il Norrkoping è riuscito a fermare la compagine allenata da Kim Bergstrand (2-2), team che nelle restanti 7 gare interne ha poi sempre conquistato i tre punti.

Il Malmo in trasferta è reduce dal 3-1 inflitto al Varnamo, un risultato che ha riportato gli azzurri sulla retta via dopo il 3-0 subito sul campo dell'Elfsborg nella penultima gara esterna disputata. Il Malmo alla "Boras Arena" ha perso la prima sfida esterna della stagione mentre nelle altre cinque partite disputate fuori casa ha sempre conquistato l'intera posta in palio.

Le quote e le statistiche del match

Le quote non si sbilanciano e propongono il segno 1 a 2.65, la "X" a 3.10 e il "2" a 2.40. In una partita così equilibrata che mette in palio tre punti importanti per la zona alta della classifica non si può di certo escludere l'esito Goal in lavagna a 1.60.

Il Djurganden nei lidi amici ha realizzato almeno un gol nel secondo tempo in 7 match su 8. La possibilità che Oliver Berg e compagni riescano ad andare a segno dopo l'intervallo moltiplica la posta mediamente per 1.65.

Risulta difficile pensare che una delle due squadre in campo riesca a prendere il sopravvento sull'altra, il cluster "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" si trova in lavagna a circa 2.35.