Liga Profesional, le quote e le statistiche di Arsenal Sarandi-Instituto

Al " Julio Humberto Grondona " scendono in campo due squadre che insieme nelle precedenti 10 giornate di campionato hanno totalizzato soltanto 16 punti. In queste 10 partite l' Arsenal Sarandi , fanalino di coda della Liga Profesional , segnando soltanto 4 gol ha regalto ai suoi tifosi 2 vittorie, 1 pareggio e ben 7 sconfitte mentre l' Instituto con una rete realizzata in più rispetto agli ultimi della classe ha fatto registrare 2 successi, 3 pareggi e 5 ko.

I numeri parlano chiaro, scopri il pronostico

Per le quote è la compagine ospite a partire leggermente con i favori del pronostico. Il segno 2 è proposto a circa 2.50 ma visto che l'Instituto in trasferta viaggia a una media di 1,81 gol subiti a partita non si può di certo escludere almeno una rete da parte dei padroni di casa. L'Arsenal Sarandi davanti al proprio pubblico ha già realizzato 11 gol, l'Over 0,5 Casa si gioca a 1.50.