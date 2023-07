Scommesse Champions League: le statistiche e il pronostico di TNS-Hacken

Hacken vicinissimo al passaggio del turno. La compagine svedese ne match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ha battuto per 3-1 il TNS alla " Bravida Arena " di Goteborg .

Il ritorno si gioca al "Park Hall" di Oswestry. Le occasioni da rete in questa partita non dovrebbero mancare visto che da una parte c'è un TNS che per accorciare le distanze si spingerà fin da subito in avanti alla ricerca del gol mentre dall'altra c'è un Hacken che in ben otto delle precedenti dieci trasferte ufficiali disputate ha sempre realizzato almeno due reti.

Svedesi favoriti al novantesimo, scopri il pronostico

Gli svedesi partono favoriti a 1.50 mentre un eventuale risultato positivo da parte del club gallese (doppia chance 1X) moltiplica la posta per circa 2.35. La possibilità che entrambe le compagini riescano a segnare almeno un gol in questo incontro è proposta mediamente a 1.75, il "Goal" in accoppiata con l'Over 2,5 invece regala una quota pari a 2.15. Almeno tre reti nel corso dei 90 minuti regolamentari si giocano a 1.65.