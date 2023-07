Pronostico Larne-Hjk, le quote sorridono ai finlandesi

Seconda tranche di gare del primo turno preliminare di Champions League . Tante le partite con qualificazione in bilico dopo il risultato dell'andata, tra queste Larne-Hjk . I finlandesi hanno vinto 1-0 in casa grazie ad un rigore trasformato da Radulovic in apertura ma poi non hanno saputo incrementare il vantaggio, finendo con due soli tiri in porta totali (zero per il Larne). E adesso che partita si prospetta? Ecco quote e pronostico .

L'Hjk è terzo in campionato mentre il Larne deve ancora iniziare il suo torneo. Da segnalare i 6 No Goal consecutivi fatti registrare dall'undici nordirlandese, l'Hjk invece ha collezionato l'Under 2,5 in nove delle ultime dieci partite disputate.

Come finirà questo match? Le quote sorridono alla squadra ospite, un cui successo è offerto a 2.20 contro il 3.35 previsto per il segno 1. Partita da Under 2,5 per i bookie, una gara con massimo 2 reti vale 1.55 mentre il No Goal è proposto a 1.70. La scelta del pronostico potrebbe ricadere su uno di questi due esiti.