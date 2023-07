Pronostico Ludogorets-Ballkani, scopri la quota del "3-0"

Preliminari di Champions League , ritorno degli ottavi di finale: Ludogorets a caccia di riscatto dopo il 2-0 subito all'andata sul campo del Kosovo . Per i bookie quella dei bulgari è un'impresa difficile ma non impossibile visto che il passaggio del turno delle " Aquile " biancoverdi è in lavagna a circa 3.05.

Il segno 1, esito uscito in 7 delle precedenti 10 gare interne ufficiali del Ludogorets, moltiplica la posta solamente per 1.27 mentre la possibilità che la compagine di Suva Reka riesca a concedere il "bis" in questo incontro si gioca mediamente a 8.10.

Analizzando i risultati ottenuti dal Ludogorets nelle ultime 10 partite disputate davanti al proprio puibblico si nota subito come la compagine bulgara sia riuscita a segnare almeno 3 gol soltanto in 3 occasioni mentre in 6 delle restanti 7 gare ha sempre realizzato 1 o 2 reti. L'Over 1,5 Casa al triplice fischio dell'arbitro sembra infatti già scritto, le quote lo propongono soltanto a 1.40 mentre se si alza l'asticella sopra le 2,5 reti il moltiplicatore sale fino a 2.25.

Bulgari all'attacco, scopri il pronostico del match

Se il Ludogorets vorrà compiere l'impresa dovrà provare a portarsi in vantaggio già nella prima frazione di gara. L'1 all'intervallo è offerto a 1.75 mentre il più generico "Over 0,5 Casa primo tempo" paga 1.50. Il "3-0" al novantesimo che farebbe passare il turno all'undici bulgaro moltiplica la posta per 7.50 mentre il cluster "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" raddoppia una qualsiasi puntata.