Italia, Mondiali femminili: le chance di passaggio del turno e 1° posto

L'Italia di Milena Bertolini inizia la sua avventura al Mondiale contro l'Argentina, lunedì a Auckland. Le Azzurre non partono tra le nazionali favorite per la vittoria finale ma, quote alla mano, hanno ottime probabilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Poi si vedrà...

Vincente gruppo G e Italia agli ottavi: le quote

L'Italia è inserita nel gruppo G in compagnia di Sudafrica, Argentina e la super favorita Svezia. Terza ai Mondiali del 2019 e terza nel ranking Fifa, la nazionale scandinava è la grande favorita alla vittoria del girone. Per la Svezia vincente gruppo G la quota, irrisoria, è pari a 1.15. In questa scommessa l'Italia rappresenta la prima alternativa, in lavagna a 6. Più staccata l'Argentina che paga 15 mentre l'estrema outsider è il Sudafrica a 65.

Quante chances ha invece l'Italia di passare il turno e accedere agli ottavi del Mondiale? Molte, secondo le stime dei bookie. Giacinti e compagne si giocano tra le migliori 16 del mondo a quota 1.22. Come dire, il traguardo "minimo" è la fase ad eliminazione diretta. Poi si vedrà... e si sognerà il titolo iridato.