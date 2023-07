Santos-Botafogo, ecco quanto vale il segno 2 al 90'

Il Botafogo non si ferma, batte in casa il Bragantino e vola a quota 39 punti in classifica. La capolista nelle precedenti 6 giornate del campionato brasiliano ha fatto registrare dei risultati impressionanti, i bianconeri con 10 gol all'attivo e nessuno al passivo sono sempre riusciti a conquistare l'intera posta in palio. Nel dettaglio il Botafogo ha centrato il successo per 3 volte in casa (oltre ad aver battuto il Bragantino l'undici di Bruno Lage è riuscito a vincere per 2-0 anche con il Vasco e il Fortaleza ) e per 3 volte in trasferta (1-0 contro il Cuiaba e il Palmeiras e 2-0 con il Gremio ).

Il ruolino di marcia interno del Santos (prossimo avversario del Botafogo) invece recita 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 8 match nei quali il club guidato da Paulo Turra è riuscito ad andare a segno per 13 volte. Difesa da rivedere per il Santos, Marcos Leonardo e compagni nelle precedenti 5 gare del torneo hanno incassato la bellezza di 15 reti (23 in totale).

Botafogo favorito, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono dalla parte di un Botafogo che però non ha ancora mai pareggiato in trasferta (5 vittorie e 2 sconfitte). Il segno 2 si trova in lavagna a circa 2.10 mentre l'eventualità che la sfida in programma allo stadio "Urbano Caldeira" termini in parità moltiplica la posta per 2.95. Per i bookie il Santos non sembra avere tante possibilità per conquistare i tre punti, l'1 al termine del secondo tempo paga mediamente 3.45.

La "combo" X2+Under 3,5 è proposta mediamente a 1.55 mentre l'opzione "X2+Multigol 1-4" regala una quota pari a 1.65.