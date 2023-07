Pronostico Atletico Tucuman-Independiente, biancocelesti favoriti a 2.25

Riflettori puntati sul " Monumental Jose Fierro " per la sfida tra l' Atletico Tucuman e l' Independiente . La compagine biancoceleste si appresta a ricevere i " Diavoli Rossi " dopo aver sempre vinto nelle precedenti 4 gare interne di campionato. Nel dettaglio l' Atletico Tucuman dopo aver battuto per 1-0 l' Arsenal Sarandi è riuscita a vincere anche contro il Godoy Cruz (2-1), l' Union Santa Fe (1-0) e il Gimnasia La Plata (2-0).

L'Independiente in trasferta ha centrato il successo soltanto contro il Central Cordoba e il Talleres Cordoba (entrambe le volte per 1-0) mentre è riuscita a conquistare esattamente un punto in 6 delle restanti 11 gare esterne.

Poche reti nell'aria

L'Atletico Tucuman davanti al proprio pubblico ha fatto registrare per 8 volte su 12 l'Under 2,5 mentre l'Independiente ha terminato ben 7 trasferte su 13 con al massimo due reti. I biancocelesti partono favoriti a circa 2.25 ma per correre meno rischi si può provare la "combo" 1X+Under 3,5.