Rosario-River Plate, le quote e le statistiche del match

La 26ª giornata della Liga Profesional prevede il confronto tra il Rosario e il River Plate . Le " Canallas " al momento distano ben 17 punti dal River Plate capolista ma in casa potrebbero comunque riuscire a mettere in difficoltà la difesa dei " Millonarios ".

Il Rosario davanti al proprio pubblico è riuscito a conquistare la bellezza di 31 punti (sui 40 totalizzati complessivamente). La compagine gialloblù con 9 vittorie e 4 pareggi non ha ancora mai perso al "Gigante de Arroyito". Interessante poi notare come il Rosario nelle prime 13 gare interne di campionato abbia subito più di un gol soltanto contro il Boca Juniors.

Il River Plate in casa viaggia a gonfie vele (11 vittorie e 1 sconfitta) mentre in trasferta risulta essere un pochino meno affidabile. La capolista nelle precedenti 5 trasferte del torneo è riuscita a liquidare soltanto la pratica Banfield.

River Plate favorito ma... scopri il pronostico

La compagine allenata da Martin Demichelis parte leggermente con i favori del pronostico, il segno 2 è in lavagna a 2.10 ma in una partita così equilibrata non si possono di certo escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. La doppia chance 1X moltiplica la posta per 1.67 mentre la "combo" 1X+Multigol 1-4 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata.