Mondiali femminili, l'Italia debutta con l'Argentina: quote e pronostico

L’avventura dell’ Italia di Milena Bertolini al Mondiale femminile di calcio prende il via lunedì (ore 8.00 in Italia) all’Eden Park di Auckland. L’avversario è l’ Argentina , alla sua quarta partecipazione alla fase finale del torneo iridato: mai l’Albiceleste è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale . Nel 2019, in Francia, l’Italia è invece approdata ai quarti di finale battuta 2-0 dall’Olanda.

Mondiali femminili, fai il tuo pronostico su Italia-Argentina

Per le quote Italia vincente a 1.50

Le premesse per far bene in questo Mondiale per le Azzurre ci sono tutte, anche alla luce dell’ottima campagna di qualificazione disputata da Girelli e compagne. Lo score è di nove vittorie e una sconfitta, quella rimediata dalla Svizzera (seconda nel girone) che ha anche segnato le uniche due reti subìte dall’Italia nelle dieci partite giocate.

Nell’ultima amichevole di preparazione in vista del debutto al Mondiale l’Italia ha vinto 1-0 con la Nuova Zelanda, successo anche per l’Argentina: 4-0 al Perù.

Per le quote sarà un debutto vittorioso per l’Italia, il segno 1 è offerto mediamente a 1.50 ma questa Argentina non va sottovalutata. Da provare l’esito Goal, in lavagna a 1.90.