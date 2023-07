Liga Profesional, quote e pronostico di Velez-Union Santa Fe

Estadio Josè Amalfitani di Buenos Aires , penultimo impegno nel campionato argentino per Velez e Union Santa Fe . Dopo 25 giornate le due squadre hanno all'attivo gli stessi punti in classifica , 26, avendo fatto registrare 5 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte a testa.

Subito un dato da mettere in evidenza. Nelle ultime 15 partite di Liga Profesional il Velez ha segnato più di una rete in una sola occasione: contro il River Plate campione d'Argentina!

Sponda Union vanno registrati i sei Under 2,5 di fila in trasferta a cui vanno aggiunti i 5 No Goal collezionati negli ultimi 5 incontri. L'attacco non è decisamente il punto di forza dei biancorossi, sempre a secco da 4 turni a questa parte: un triplo 0-0 più un ko per 1-0 in casa dell'Atletico Tucuman.

Il Velez solitamente ha nel fattore campo un valido alleato e in questa sfida parte con i favori del pronostico. Il segno 1 (possibile) vale doppio, la combo 1X+Multigol 1-4 si gioca a 1.60.