Il pronostico di Boca-Newell's Old Boys: Xeneizes favoriti

Riflettori puntati su un match in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì. Il Boca Juniors di Almiron gioca l'ultima gara casalinga di campionato alla B ombonera contro una compagine ostica come il Newell's di Gabriel Heinze .

Sul canale Telegram di Gollo Predictor i consigli sul campionato argentino

Esito 1X2 finale e combo: i consigli per le scommesse



Newell's tutta sostanza e poca forma, del resto Heinze da giocatore era un difensore. Nelle sue partite si registra una media di 1,7 reti e ben 12 volte su 25 incontri è uscito l'esito Over 1,5.

Avversario dunque ostico per un Boca che nel suo fortino ha collezionato otto vittorie e un pareggio tra campionato e Copa Sudamericana dal 19 aprile in poi: già, zero sconfitte.

I bookie danno fiducia a Medina e compagni, il segno 1 si gioca a 1.90 mentre il Newell's rincorre a quota 4.50. Segno 1 che dovrebbe farsi vedere e, alla luce di quanto segnalato in precedenza, una giocata che ha una sua logica è la combo Over 0,5 Casa+Under 1,5 Ospite a quota 1.52.