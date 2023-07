Preliminari di Champions, il pronostico di Hjk-Molde

Archiviato il primo turno preliminare di Champions , via col secondo. Tra le partite d'andata spicca Hjk-Molde , Finlandia contro Norvegia. Molde al debutto stagionale in Europa mentre l' Hjk è reduce dal doppio confronto con il Larne . L'undici di Helsinki l'ha spuntata solo ai supplementari dopo la vittoria interna per 1-0 alla Bolt Arena a cui ha fatto seguito il ko per 2-1 a Belfast.

Hjk-Molde, fai il tuo pronostico

Molde favorito ma... scopri il pronostico

L'Hjk sa di giocarsi una buona fetta di qualificazione in casa ma per i bookie parte indietro nel pronostico. Già, Molde favorito con la quota del 2 pari a 1.90, praticamente la metà di quanto previsto per l'1 dell'Hjk. Da vedere come risponderà il Molde al primo test stagionale in Champions sul campo di una squadra che solitamente in casa segna e subisce poco.

Tradotto, occhio all'Under 2,5 offerto a 1.62. In alternativa, alla stessa quota, si può prendere in considerazione l'esito Multi chance "X o Goal" in previsione magari di risultati come lo 0-0 e l'1-1.