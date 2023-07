Scommesse Champions League, Dinamo Zagabria favorita contro l'Astana

Ultima lo scorso anno nel girone di Champions in cui figuravano Chelsea, Milan e Salisburgo, la Dinamo Zagabria ci riprova con una rincorsa che parte dal 2° turno preliminare. L'avversario nella partita d'andata sarà l'Astana, che ha superato il primo step eliminando la Dinamo Tbilisi: pareggio per 1-1 in Kazakistan e vittoria per 2-1 in trasferta.