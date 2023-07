Musetti ad Amburgo dopo il successo del 2022: le chance di bis per i bookies

Atp Amburgo, la quota del trionfo di Musetti

Ad Amburgo Musetti non parte in prima fila per la vittoria del torneo ma è tra le primissime alternative ai tennisti considerati favoriti. Secondo i bookmaker Cplay e Begamestar i più accreditati sono Rublev e Ruud, entrambi bancati a 4.50. A quota 6.00 l'altalenante Zverev mentre a 8 ecco il nostro Lorenzo Musetti. Una quota interessante.

Sulla lavagna Sisal l'offerta per Ruud e Rublev è identica a quella dei bookie sopra citati, stesso discorso per Zverev che si gioca re di Amburgo a 6.00. E Musetti? Per il tennista italiano la quota è appena più bassa, pari a 7.50 volte la posta. Insomma, il bis è possibile.