Scommesse Champions League, Breidablik-Copenhagen: danesi favoriti per le quote

La compagine islandese nel turno precedente ha eliminato lo Shamrock Rovers con un complessivo 3-1, all'1-0 ottenuto in Irlanda grazie a un gol di Damir Muminovic ha fatto seguito il "2-1" interno firmato Jason Svanthorsson e Hoskuldur Gunnlaugsson.

Il Breidablik non perde in casa dal 10 aprile scorso mentre nelle successive 8 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la bellezza di 7 vittorie e 1 pareggio.

Quote e pronostico del match

Le quote di questo incontro pendono dalla parte del Copenhagen ma risultati alla mano non si può di certo escludere almeno una rete da parte dei padroni di casa. Il Breidablik va a segno da 12 match consecutivi e in 10 di questi è riuscito a trovare la via del gol in almeno due occasioni. Il Goal è in lavagna a 1.77 mentre il più generico Multigol 2-4 moltiplica la posta per 1.45.