Conference League, ecco il pronostico di Fenerbahce-Zimbru

Inizia il cammino in Conference League del Fenerbahce . Il primo ostacolo da superare per Edin Dzeko e compagni è lo Zimbru , club moldavo che giunge all'appuntamento con i turchi dopo aver eliminato La Fiorita con un complessivo 2-1.

Partita dall'esito scontato, scopri il pronostico

Per le quote non sembrano esserci dubbi, il Fenerbahce sulla carta non dovrebbe trovare nessun problema ad archiviare il passaggio del turno già nei primi 90 minuti. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.06 mentre la possibilità che la squadra gialloblù riesca a vincere entrambi i tempi di gioco moltiplica la posta per 1.75.

Capitolo "combo", l'accoppiata 1+Over 2,5 è proposta a circa 1.45 mentre se si prova a legare il successo del Fenerbahce all'Over 3,5 la quota sale fino a 2.05.

Il Fenerbahce ha tutte le carte in regola per chiudere in vantaggio il primo tempo, intriga il "Multigol 2-4" all'intervallo offerto a 1.95.