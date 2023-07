Sheriff-Maccabi, 2° turno preliminare di Champions: quote e pronostico

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Champions League

Statistiche e pronostico

I risultati fatti registrare dallo Sheriff mettono in evidenza una striscia di 7 No Goal di fila, con l’Under 2,5 presente in 9 degli ultimi 10 incontri (al 90’) disputati dai campioni di Moldavia.

Più frizzanti le partite del Maccabi, compagine che non pareggia da ben 15 gare consecutive (dal 4 aprile scorso). In un match che si preannuncia molto equilibrato (anche nelle previsioni dei bookie) il segno X rappresenta una suggestione interessante. Tra gli esiti da tenere in considerazione c’è il Multigol Ospite 1-2, in lavagna a 1.55.