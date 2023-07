Klaksvik-Hacken, il pronostico: segno 2 in pole position

Che sorpresa! Nel primo turno preliminare di Champions League il Klaksvik (Isole Far Oer) ha eliminato gli ungheresi del Ferencvaros vincendo 3-0 in trasferta. Un segno 2 che toccava quota 13. L’Hacken è avvisato... Gli svedesi dal canto loro non hanno fatto sconti ai gallesi del TNS, battuti sia all’andata (3-1) che al ritorno (0-2). In campionato è arrivata un’inattesa battuta d’arresto sul campo del Varnamo, risultato che lascia i gialloneri a -4 dall’Elfsborg capolista.