Formula 1, per le quote Leclerc avanti su Sainz nella sfida in Ferrari

Il Mondiale di Formula 1 ha un padrone assoluto, Max Verstappen . Non c'è concorrenza, il pilota olandese gareggia con sè stesso per macinare record su record. I bookie si sono adeguati allo strapotere dell'uomo di punta della Red Bull , aprendo il gioco su scommesse Antepost "alternative" come Testa a testa piloti e Testa a testa Scuderie . Ecco uno sguardo alle quote .

Ferrari, le quote della sfida in famiglia

In classifica piloti la Ferrari di Sainz precede con 87 punti quella di Leclerc ma, per i bookie, al termine della stagione sarà il monegasco (80 punti) ad avere... il musetto davanti. Nel testa a testa tra i due piloti del Cavallino l'ipotesi che a chiudere davanti sia Leclerc vale 1.50 contro il 2.35 previsto per lo spagnolo.

In classifica i ferraristi sono settimo e sesto, preceduti dai due uomini della Mercedes, Russell (5° con 90 punti) e Lewis Hamilton (4° con 133 punti). Pochi dubbi per le quote che in questo duello a spuntarla saranno i due britannici con la loro scuderia, favoritissima a 1.20. Puntando sulla Ferrari che "batte" la Mercedes invece il moltiplicatore è pari a 3.85.

Vincente Mondiale piloti senza Verstappen

Alcuni dei principali bookmaker offrono quote sulla scommessa "Vincente Mondiale piloti senza Verstappen". In questo ambito l'uomo da battere è Perez (Red Bull), secondo in classifica a -110 punti dal leader.

I bookmaker Better e GoldBet propongono il messicano vincente a 1.35, con Hamilton che "insegue" a 3.25. Cambiano le quote ma non i protagonisti per gli operatori Cplay e Begamestar. Perez è in pole position a quota 1.45, segue Hamilton in lavagna a 2.75.