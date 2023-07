Scommesse Conference League, Bodo Glimt-Bohemians: le migliori quote

Per Bodo Glimt (Norvegia) e Bohemians (Repubblica Ceca) l'esordio in campo europeo coincide con il secondo turno preliminare di Conference League . La gara d'andata si gioca all' Aspyra Stadion di Bodo , tana di una squadra che sta dominando il suo campionato dopo aver chiuso al secondo posto, alle spalle del Molde , la scorsa edizione dell' Eliteserien .

Per il Bohemians una sola partita ufficiale giocata e vittoria per 1-0, sabato scorso, in trasferta contro il Pardubice. I cechi tuttavia partono nettamente sfavoriti contro una squadra che lo scorso anno ha disputato la fase a gironi di Europa League mentre due anni fa arrivò ai quarti di Conference, eliminata dalla Roma di Mourinho.

L'inerzia e le quote sono dalla parte del Bodo Glimt, bancato vincente a 1.45, il segno 2 è ben più alto e vale circa 6 volte la posta. I bookie si aspettano un match divertente caratterizzato dall'Over 2,5, esito che si è materializzato nelle ultime 6 gare interne del Bodo. L'Over 2.5 in combo con il Goal è in lavagna a 1.75.