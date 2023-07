Scommesse Conference League, il pronostico di Ferencvaros-Shamrock

A volte basta un piccolo passo falso per passare dai preliminari di Champions a quelli della Conference League . Alla " Groupama Arena " di Budapest si apprestano a scendere in campo il Ferencvaros e lo Shamrock Rovers . La compagine ungherese soltanto pochi giorni fa si è dovuta arrendere agli attacchi del Klaksvik (la squadra delle Isole Far Oer dopo aver pareggiato per 0-0 il match d'andata è riuscita ad imporsi per 3-0 nella sfida di ritorno) mentre l'undici irlandese è uscito sconfitto dal doppio confronto con il Breidablik (doppio ko, 1-0 all'andata e 2-1 al ritorno).

L'ultima vittoria dello Shamrock Rovers risale al lontano 26 giugno scorso (1-0 in casa contro il Derry City) mentre nelle successive 5 gare ufficiali ha fatto registrare un solo pareggio e ben 4 sconfitte. In queste 5 partite la compagine biancoverde è riuscita a mettere a segno soltanto una rete.

I campioni in carica dell'OTP Bank Liga ungherese prima di giocare i preliminari di Champions contro il Klaksvik avevano perso soltanto una volta nelle precedenti 5 gare amichevoli disputate. Il Ferencvaros dopo aver chiuso sullo "0-0" il match con il Rogaska ha battuto per 1-0 il Sepsi Sfantu Gheorghe e dopo il "3-3" ottenuto contro il Qarabag ha prima perso per 2-1 con il Salisburgo e poi vinto per 3-0 con il Botosani.

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi vincerà questo incontro. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è proposto a circa 1.35 mentre la doppia chance X2 vale mediamente 3.15. Gli ultimi risultati fatti registrare dal Ferencvaros lasciano pensare che anche questa sfida possa terminare con almeno tre reti, l'Over 2,5 al 90' moltiplica la posta per 1.60.