Pronostico Besiktas-Tirana, piace l'1 primo tempo

Nel secondo turno preliminare di Champions League fanno il loro ingresso in scena diverse squadre di un certo livello. Tra queste il Besiktas , che al Vodafone Park di Istanbul riceve il Tirana con l'intento di vincere per ipotecare il passaggio del turno .

Conference League, fai i tuoi pronostici

Le quote sorridono ai turchi

Nell'ultima amichevole disputata il Besiktas ha battuto 2-1 i francesi dello Strasburgo con doppietta del bomber camerunense Aboubakar. Il Tirana ha superato il primo turno preliminare di Conference andando a vincere 2-1 in Georgia contro la Dinamo Batumi dopo il pari interno per 1-1 dell'andata.

Difficile ipotizzare un exploit degli albanesi, il pronostico è tutto per il Besiktas che si gioca vincitore al 90' a 1.25 mentre l'1 primo tempo è offerto a 1.70. Il Besiktas che vince e almeno tre reti in partita (combo 1+Over 2,5) è un'opzione in lavagna a 1.75.