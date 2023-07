Svezia-Italia, Mondiali femminili: quote e pronostico

Fai i tuoi pronostici seguendo i suggerimenti di un esperto

Svezia favorita, occhio al Goal

La zuccata di Girelli ha risolto il rebus Argentina, per un 1-0 che permette all’Italia di affrontare con maggio serenità l’impegno contro Rolfo e compagne. Giocatrici di altissimo livello e capacità di arrivare fino in fondo alle più importanti manifestazioni (vedi il terzo posto ai Mondiali del 2019). La Svezia rappresenta uno scoglio davvero duro per l’Italia, che parte indietro nelle previsioni di alcuni dei principali bookmaker.

Il segno 1 si gioca a 1.75, l’impresa delle Azzurre è un’ipotesi che arriva fino a 5 volte la posta. Non è impossibile pensare ad un match con almeno una rete per parte (esito Gol) mentre come range di reti attenzione al Multigol 2-3. Un’opzione in lavagna a 1.95. L’Italia che segna un gol esatto (somma gol ospite 1) vale un moltiplicatore pari a 2.35.