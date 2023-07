Allsvenskan, Hacken-Elfsborg: quote, statistiche e pronostico

La 17ª giornata di Allsvenskan inizia con un match decisamente non banale: Hacken-Elfsborg . I padroni di casa sono i campioni uscenti e al momento hanno 35 punti (come il Malmo) con 17 gare giocate. L' Elfsborg è primo con 39 punti e 16 partite disputate.

Occhio al pareggio (ben pagato)



L'Hacken ha perso un solo match in casa, alla 3ª di campionato contro il Kalmar, poi ha vinto le restanti sette partite. Altro dato non trascurabile: sul totale di 8 gare interne si registrano altrettanti Over 2,5.

L'Elfsborg dopo lo scivolone all'esordio proprio contro l'Hacken ha messo insieme 12 successi e 3 pareggi, con uno score esterno impressionante: 7 vittorie e un pari, alla 2ª giornata, contro (curiosità) l'attuale fanalino di coda Varberg. In sostanza, Elfsborg imbattuto in trasferta ma ora avrà di fronte l'unica squadra che è stata capace di batterlo in questo campionato.

Per le quote l'Hacken si confermerà bestia nera della capolista, il segno 1 si gioca a 2.40 mentre il 2 vale 2.70. Da segnalare anche la quota del pareggio, pari a 3.50, esito che in un match del genere non si può escludere.

Intrigante l'opzione Multi chance X 1° tempo o X finale a 1.70 mentre per una giocata più standard come il Goal (segnano entrambe) il moltiplicatore è 1.45.