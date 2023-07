Pronostico Central Cordoba-Atletico Tucuman, bianconeri favoriti ma...

Se il campionato argentino fosse iniziato soltanto da 5 giornate ci sarebbe una squadra soltanto a non aver ancora subito gol. L' Atletico Tucuman , club attualmente posizionato al 15° posto della classifica con 34 punti, nelle precedenti 5 apparizioni in campo ha fatto registrare la bellezza di 4 vittorie e 1 pareggio. Nel dettaglio l'undici biancoceleste dopo aver battuto per 1-0 l' Union Santa Fe è riuscito a totalizzare ulteriori 10 punti contro Huracan (1-0), Gimnasia La Plata (2-0), Newell's Old Boys (0-0) e Independiente (1-0).

Il Central Cordoba in casa è riuscito ad evitare la sconfitta in 7 match su 13 ma in campionato è reduce da 3 sconfitte consecutive subite contro il Rosario (2-0), l'Independiente (1-0) e il Racing Club (3-1).

Biancocelesti a segno? scopri la quota dell'Over 0,5 Ospite

Il ruolino di marcia esterno dell'Atletico Tucuman recita solamente 2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte ma visti i recenti risultati è lecito attendersi almeno un gol da parte dall'undici biancoceleste. L'Over 0,5 Ospite moltiplica la posta per 1.50 mentre il Goal al termine del secondo tempo paga mediamente 2.20. La possibilità che l'Atletico Tucuman realizzi soltanto una rete in questo incontro è offerta mediamente a 2.50.

I principali bookie non si sbilanciano più di tanto e propongono il segno 1 a circa 2.35, la "X" a 2.80 e il successo ospite a 3.05. L'opzione "X primo tempo o X finale" è in lavagna soltanto a 1.45.