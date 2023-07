Scommesse Liga Profesional, quote equilibrate in Independiente-Boca Juniors

Il Boca Juniors che si appresta a scendere sul campo dell'Independiente è una squadra che non ha mai conosciuto la parola sconfitta nelle precedenti cinque giornate di campionato. Il club di Buenos Aires dopo aver battuto in casa per 2-0 il Sarmiento ha pareggiato per 0-0 in trasferta contro l'Union Santa Fe. Benedetto e compagni dopo aver conquistato un punto al "15 de Abril" hanno fatto registrare tre vittorie consecutive contro Huracan (1-0), Gimnasia La Plata (3-1) e Newell's Old Boys (2-1).