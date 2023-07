Pronostico Bodo Glimt-Tromso, le quote sorridono ai padroni di casa

Il programma della 16ª giornata del campionato norvegese si chiude con il confronto tra il Bodo Glimt e il Tromso . I " Fulmini " gialloneri al momento si trovano al comando della classifica con 41 punti e nelle 8 gare fin qui disputate all' Aspmyra Stadion non hanno ancora mai alzato bandiera bianca. Amahl Pellegrino e compagni con la bellezza di 23 gol realizzati e 8 subiti hanno fatto registrare 6 successi e 2 pareggi davanti al proprio pubblico.

Il Tromso in questa stagione ha perso soltanto una volta in trasferta, 2-1 nell'ultima gara esterna di Eliteserien disputata sul campo del Rosenborg. I biancorossi nelle precedenti 6 partite giocate lontano dai lidi amici invece erano riusciti a mettersi in tasca ben 16 punti su 18 (5 vittorie e 1 pareggio).

Fai ora i tuoi pronostici!

Molte reti in vista al 90', scopri il pronostico

Per le quote le due squadre dovrebbero dar vita a un match molto divertente. Il Bodo Glit (i gialloneri partono favoriti a 1.37) in casa ha centrato per ben 7 volte l'Over 2,5 ed in 5 occasioni si è spinto anche oltre la soglia delle 3,5 reti al novantesimo.

Il Tromso è sempre andato a segno nelle precedenti 10 trasferte ufficiali disputate, il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per circa 1.67. La "combo" Goal+Over 2,5 è offerta a 1.90 mentre l'opzione che lega l'Over 1,5 Casa all'Under 1,5 Ospite si gioca a 1.70.