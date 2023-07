Scommesse Brasileirao, ecco le quote di Botafogo-Coritiba

I riflettori del campionato brasiliano sono tutti puntati sulla sfida in programma allo stadio " Olimpico Nilton Santos " di Rio de Janeiro, in campo scenderanno il Botafogo capolista e il Coritiba terz'ultimo della classe.

La compagine bianconera la scorsa settimana con il "2-2" ottenuto in trasferta contro il Santos (primo pareggio stagionale) ha messo la parola fine su una serie di 6 vittorie consecutive senza reti al passivo. Il Botafogo, soprattutto in casa, con il passare delle giornate sta dimostrando a tutti di meritare sempre di più il primo posto, Tiquinho Soares e compagni nelle prime 8 gare disputate davanti al proprio pubblico non solo sono sempre riusciti a conquistare i tre punti (8 vittorie) ma con un solo gol subito vantano anche di gran lunga la miglior difesa interna del torneo.

Il Coritiba non perde da 4 giornate consecutive, nell'ultima è riuscita addirittura ad ottenere un'importante vittoria contro la Fluminense (2-0). Il ruolino di marcia esterno di Robson e soci però parla in maniera molto chiara: soltanto una vittoria all'attivo mentre nelle restanti 7 gare esterne ha fatto registrare soltanto 2 pareggi e 5 sconfitte.

Fai ora i tuoi pronostici!

I numeri della capolista, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 moltiplica la posta per 1.50 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.30. Curioso poi notare come il Botafogo abbia chiuso ben 5 dei suoi 8 match disputati all'Olimpico Nilton Santos sul punteggio di 2-0 e in ben 7 occasioni sia andata a segno per 2 o 3 volte. Il Multigol Casa 2-3 al triplice fischio dell'arbitro è proposto a 2.15.