Allsvenskan, 17ª giornata: il pronostico di Sirius-Aik

Oltre a Malmo-Varnamo il 17° turno di Allsvenskan propone anche lo scontro diretto salvezza Sirius-Aik . Davvero insolito vedere l'undici di Stoccolma così giù in classifica , di recente però dei passi in avanti sono stati fatti: vittorie esterne contro Brommapojkarna (1-2) e Varberg (0-2). Ora l' Aik cerca il tris contro un Sirius reduce da due ko interni contro Hammarby (1-2) e Mjallby (2-3).

Quota interessante per la combo X2+Under 3,5

Una vittoria permetterebbe all'Aik di agganciare il Sirius a 17 punti in classifica. Singolare il percorso dei padroni di casa in campionato, dopo aver pareggiato 5 delle prime 6 partite infatti il segno X non si è più visto nelle successive 10 giornate: 4 vittorie e 6 sconfitte.

A campi invertiti, in casa dell'Aik, il match è terminato in parità: 0-0. Da prendere come minimo in considerazione la combo X2+Under 3,5 a quota 1.75. L'opzione Multigol Ospite 1-2 rende invece 1.55 volte la posta.