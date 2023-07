Superliga danese, il pronostico su Aarhus-Nordsjaelland

Sul canale Telegram di Gollo Predictor i consigli sui match di calcio e tanto altro

Partita da Goal? Ecco le quote

Negli ultimi cinque precedenti con posta in palio andati in scena sul campo dell'Aarhus il Nordsjaelland ha sempre portato via almeno un punto: tre vittorie e due pareggi, con l'Over 1,5 (almeno due reti in partita) sempre presente. Lo scontro diretto della scorsa stagione in questo stadio è terminato in parità, 1-1, i i bookie prevedono un altro confronto combattuto ed equilibrato.

La vittoria dell'Aarhus si gioca a 2.50, quella degli ospiti paga 2.65 mentre la X rende 3.30 volte la posta.

Divario sottile nel mercato Under/Over 2,5 mentre il Goal viaggia a 1.65 contro il 2.10 del No Goal. La sensazione è che almeno una rete per parte possa scapparci, col Nordsjaelland imbattuto. Il che vuol dire, doppia chance X2.