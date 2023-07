Preliminari di Champions League, ecco il pronostico di Bate Borisov-Aris

Continua il sogno dell' Aris Limassol . La compagine cipriota dopo aver conquistato il suo primo campionato con tre punti di vantaggio sull' APOEL è riuscita anche ad alzare al cielo la Supercoppa grazie al "2-0" inflitto all' Omonia . Anche in campo europeo l' Aris ha dominato l'avversario di turno, Bate Borisov battuto all'andata per "6-2" con conseguente passaggio al terzo turno preliminare di Champions League praticamente archiviato.

Il Bate Borisov nell'ultima partita di coppa disputata in casa ha centrato il successo contro il Partizani (2-0) mentre nelle prime 7 gare interne di Vysshaya Liga ha fatto registrare 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte (9 reti all'attivo e altrettante al passivo).

Impresa quasi impossibile per il Bate Borisov, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro sembrano dar fiducia ancora all'undici cipriota. Il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.85 mentre la vittoria dei padroni di casa si gioca mediamente a 3.65. Il Bate Borisov dopo la pesante sconfitta subita all'Alphamega Stadium dovrà spingersi subito in avanti alla ricerca del gol. Il club bielorusso difficilmente riuscirà a passare al turno successivo ma se scenderà in campo con il piglio giusto potrebbe aggiudicarsi almeno un tempo di gioco. L'opzione "Squadra 1 vince almeno un tempo" vale 2.35 mentre il Goal moltiplica la posta per 1.78.