Champions League, ecco il pronostico e le quote di Slovan Bratislava-Zrinjski

La compagine slovacca sembra in grandissima forma, 4 vittorie su 4 ottenute in amichevole (3-0 con l'U. Cluj, 2-1 con il Lubiana, 2-0 contro il Plock e 4-1 con il Rapid Bucarest) ed Hesperange eliminato nel turno precedente con un complessivo 2-1.

Lo Zrinjski, campione in carica delle ultime due edizioni del campionato bosniaco, nell'ultima trasferta disputata ha battuto l'Urartu per 1-0 mentre nelle precedenti 9 gare esterne ufficiali ha perso soltanto contro la Tzula City. Nell'ultimo campionato disputato lo Zrinjski lontano dai lidi amici ha fatto registrare ben 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Slovan Bratislava favorito, scopri il pronostico del match

Per i bookie lo Slovan Bratislava dovrebbe riuscire a vincere questo incontro. Il segno 1 vale mediamente 1.85, la "X" paga 3.15 e il "2" si gioca a circa 3.80. Per chi non vuole rischiare il segno 1 c'è l'opzione "Squadra 1 vince almeno un tempo" proposta a 1.53. Per le quote il match è da Under 2,5, al massimo 2 reti al triplice fischio dell'arbitro moltiplicano la posta per 1.55.