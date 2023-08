Donnarumma o Carnesecchi per la Juve, il Bayern su Szczesny: quote mercato

E se la Juventus dovesse trovarsi a cercare un portiere? Nel giro di valzer dei numeri uno, che coinvolge innanzitutto l'Inter viste le partenze di Onana e Handanovic, potrebbero rientrare anche i bianconeri. Non è un mistero infatti che i nerazzurri vogliano Sommer dal Bayern Monaco , che in sostituzione sembra aver mostrato un chiaro interesse per Wojciech Szczesny .

Se l'estremo difensore polacco dovesse decidere di seguire Matthijs de Ligt lasciando Torino per approvare in Bundesliga allora per la Vecchia Signora si dovrebbero aprire scenari di mercato anche relativi agli estremi difensori.

Juve, Donnarumma o Carnesecchi?



L'opzione più allettante secondo i bookie è quella che porterebbe Gianluigi Donnarumma a Torino. La possibilità che il portiere titolare della Nazionale italiana vesta la maglia della Juventus nella prossima stagione quintuplica una qualsiasi puntata.

Occhio anche a una valida alternativa, sempre secondo le quote: Marco Carnesecchi, tornato all'Atalanta dopo aver ben figurato con la Cremonese ma ora chiuso da Musso in nerazzurro, alla Juventus è proposto dai bookie a 5.