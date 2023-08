Champions League, ecco le quote e il pronostico di Hacken-Klaksvik

Riflettori puntati sulla " Bravida Arena " di Goteborg per la sfida tra l' Hacken e il Klaksvik , match valido per il secondo turno preliminare di Champions League . Dopo lo "0-0" dell'andata il fattore campo potrebbe ricoprire un ruolo ancora più importante, la compagine svedese infatti ha sempre vinto nelle prime 3 gare ufficiali disputate in questa stagione davanti al proprio pubblico. Nel dettaglio l' Hacken dopo aver battuto per 3-1 il Tns ha conquistato i tre punti contro il Brommapojkarna (4-2) e l' Elfsborg (3-1).

Il Klaksvik in questo incontro non parte di certo con i favori del pronostico ma dopo aver analizzato l'ultima trasferta disputata dall'undici di Magne Hoseth (vittoria per 3-0 sul campo del Ferencvaros) non si può di certo escludere l'esito Goal al triplice fischio dell'arbitro.

Fai ora i tuoi pronostici!

Molte reti in vista alla "Bravida Arena"

I bookie propongono il successo dei padroni di casa a poco meno di 1.30, il segno X si gioca a 5 mentre il "2" al novantesimo moltiplica la posta per 7.55. Con entrambe le compagini che si spingeranno in avanti alla ricerca del gol qualificazione si può provare l'Over 2,5 in lavagna a 1.55.