Vlahovic-Chelsea e Lukaku-Juve: per i bookie sempre più vicino lo scambio

Il calciomercato è in pieno fermento e nelle ultime ore sembra sempre più probabile la chiusura della trattativa che riporterebbe Romelu Lukaku in Serie A , sponda Juventus , e vedrebbe Dusan Vlahovic fare il suo esordio in Premier League nella prossima stagione con la maglia del Chelsea .

Scopri le quote dei possibili trasferimenti

Juventus vicinissima a Romelu Lukaku

Per i bookie sembra ormai scontato il passaggio in bianconero di Romelu Lukaku, il suo trasferimento a Torino è in lavagna solamente a 1.50. Per le quote poi sembra molto improbabile un suo ritorno a Milano, il passaggio del "bomber" belga all'Inter si gioca mediamente a 10 mentre l'opzione "Milan" moltiplica per 15 volte la posta.

Su Dusan Vlahovic oltre all'interesse del Chelsea (ipotesi più concreta offerta a 1.80) rimane vivo anche quello mostrato dal Psg e dal Real Madrid, due ipotesi non semplici e proposte in lavagna rispettivamente a 3.50 e 10.