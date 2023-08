Shamrock Rovers-Ferencvaros, quote equilibrata alla "Groupama Arena"

È stata una partita a senso unico quella andata in scena alla " Groupama Arena " di Budapest il 27 luglio scorso. Il Ferencvaros ha dominato l'incontro dal primo all'ultimo minuto e con il 72% di possesso palla non ha lasciato modo allo Shamrock Rovers di poter reagire alle quattro reti subite.

Ora a Dublino l'undici irlandese proverà almeno a salvare la faccia e con la spinta del proprio pubblico cercherà di trovare un modo efficace per scardinare la retroguardia ungherese.

Per le quote il confronto tra le due compagini si preannuncia molto equilibrato: il segno 1 moltiplica la posta per 2.80, la "X" è in lavagna a 3.15 e il "2" si gioca a circa 2.25. La capolista del campionato irlandese nelle precedenti quattro gare ufficiali disputate alla "Groupama Arena" ha sempre fatto registrare il No Goal, l'esito opposto in controtendenza è proposto mediamente a 1.78.