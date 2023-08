Supercoppa d'Olanda: ecco il pronostico di Feyenoord-Psv

In Olanda la stagione calcistica 2023/2024 parte al " De Kuip " di Rotterdam . Ad una settimana dall'inizio del campionato Feyenoord (vincitore dell'ultima edizione dell' Eredivisie ) e Psv (campione per la seconda volta consecutive nella KNVB Beker ) sono pronte a contendersi la Supercoppa .

Numeri alla mano si può di certamente affermare che nella stagione precedente l'undici allenato da Arne Slot ha costruito gran parte delle sue fortune davanti al proprio pubblico. Il Feyenoord ha chiuso il campionato con solamente 10 gol subiti nelle 17 gare disputate in casa e in 12 di queste è anche riuscita a conquistare i tre punti. Santiago Gimenez e compagni poi nelle restanti 5 partite interne di Eredivisie hanno fatto registrare 4 pareggi e 1 sconfitta.

Un po' più altalenante invece è risultato essere il ruolino di marcia esterno del Psv. I "Boeren" in trasferta sono riusciti a totalizzare soltanto 31 dei 51 punti disponibili e con 35 gol realizzati e 26 subiti hanno centrato il successo in 9 occasioni su 17.

Molte reti in vista al "De Kuip", scopri il pronostico

Le due squadre nella passata stagione hanno dato vita a due sfide spettacolari. Nel match d'andata, disputato ad Eindhoven, il Psv è riuscito ad imporsi con un pirotecnico 4-3 (2-2 il punteggio al termine del primo tempo) mentre nel girone di ritorno la partita andata in scena al "De Kuip" è terminata in parità (2-2 ma fino al minuto 80 il risultato era 0-2 in favore del Psv).

Le quote di questo incontro, nonostante i precedenti della passata stagione non abbiano mai visto il Feyenoord vincere, pendono dalla parte dei campioni d'Olanda in carica, il segno 1 è proposto mediamente a 2.10 mentre il "2" moltiplica la posta per circa 3.05. Goal (a 1.62) e Over 2,5 (a 1.73) non si possono di certo escludere al termine della seconda frazione di gara, la "combo" che lega questi due esiti di scommessa è in lavagna a 1.98. Interessante anche l'opzione Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo offerta a 1.60.