Drenthe nuovo James Bond? C'è anche Beckham e la quota scende...

In quanti si ricordano di Royston Drenthe ? I più attenti lo ricorderanno con la maglietta del Real Madrid , dove ha giocato dal 2007 al 2010 senza però lasciare grandi tracce. Giocatore di corsa famoso per la sua capigliatura: lunghe trecce scure a ricordare tanto Edgar Davids , di cui non a caso è il nipote. Dalla Spagna fino alla Premier League con la maglia dell'Everton , un lungo pellegrinare di squadra in squadra fino al ritorno a casa, in Olanda, al Kozakken Boys in terza serie.

Nel mezzo, però, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, l'ex esterno delle merengues ha fatto parlare di sè per altre passioni: la più nota è la musica, ha incisio anche un singolo uscito nel febbraio 2017. Ma oltre al rap sin da piccolo ha sempre sognato di diventare attore, ed ecco la curiosità: Drenthe è stato inserito dai bookmakers come possibile sostituto di Daniel Craig per il ruolo di James Bond.

Drenthe, Beckham e il ruolo di James Bond

Dopo 15 anni di film e pellicole importanti, l'ultima 'No Time to Die' uscita nel settembre del 2021, Daniel Craig ha deciso di dire basta con James Bond. Una scelta epocale considerando i suoi ultimi cinque film nel ruolo dell'agente più famoso al mondo. Un ruolo interpretato tra gli altri anche da Sean Connery, il primo 007 del 1962 con 'Licenza d'uccidere'. A distanza di trent'anni dall'esordio della serie più longeva di sempre con 25 pellicole prodotte, ci sarà un nuovo passaggio del testimone per far continuare la storia tratta dai romanzi di Ian Fleming. Proprio in questo spazio potrebbe inserirsi Royston Drenthe. I bookmakers l'hanno inserito nella lista dei possibili successori con una quota iniziale di 1000/1 poi scesa a 500. E tra i nomi figura anche quello di David Beckham.