Pronostici Brasileirao, quote equilibrate in Santos-Atletico Paranaense

Il Santos però non parte di certo già sconfitto, il club allenato da Paulo Turra davanti al proprio pubblico ha perso soltanto 2 gare su 9 (contro il Flamengo e il Corinthians) mentre nelle restanti 7 sfide ha fatto registrare 3 vittorie e 4 pareggi. Atletico Paranaense invece con il "mal di trasferta", sono solo 7 i punti totalizzati dai rossoneri lontano dai lidi amici (2 vittorie, 1 pareggio e 5 ko).

Per le quote il confronto tra le due compagini si preannuncia equilibrato, i padroni di casa partono favoriti a 2.30 mentre il "2" è proposto a 3.05. Per ridurre il margine di rischio si può provare la "combo" che lega l'Over 0,5 Casa all'Under 1,5 Ospite (i rossoneri hanno segnato solo 8 gol in trasferta), un'opzione che si trova in lavagna a 1.75.