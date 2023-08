Pronostico Internacional-Corinthians, intriga il Multigol Ospite 1-2

Il Corinthians dopo aver disputato un inzio di stagione al di sotto delle sue aspettative sembra aver ritrovato la retta via. Il club bianconero si appresta a scendere sul campo dell'Internacional con alle spalle ben 7 vittorie ottenute nelle ultime 8 gare ufficiali disputate. Roger Guedes e compagni nelle precedenti 3 giornate di campionato hanno prima battuto l'Atletico Mineiro in trasferta per 1-0 e poi dopo aver pareggiato per 0-0 nella tana del Bahia hanno centrato il successo anche in casa contro il Vasco (3-1).