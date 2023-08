Superliga, Odense-Viborg: ecco il pronostico del match

Superliga, il campionato è giunto alla 3ª giornata e l'Odense può ritenersi soddisfatta dei primi due risultati ottenuti in questo torneo. La squadra allenata dallo svedese Andreas Alm ha prima pareggiato in casa per 2-2 contro il Randers e poi è riuscita a vincere in rimonta sul campo del Brondby (2-1).