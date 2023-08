Allsvenskan, quote e pronostico di Malmoe-Halmstad

La 18ª giornata del campionato svedese si chiude domani con un triplo posticipo in programma alle ore 19. All'Eleda Stadion va in scena l'interessante sfida tra un Malmoe che nelle prime 9 gare interne ha fatto registrare ben 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta e l'Halmstad, squadra che nelle precedenti cinque trasferte del torneo ha prima battuto il Sirius (2-1), il Mjallby (2-0), il Varberg (2-1) e il Norrkoping (2-1) e poi ha pareggiato per 0-0 sul campo del Goteborg.