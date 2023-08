Pronostici Allsvenskan, Varberg-Mjallby: ecco il pronostico

Reazione del Varberg , il fanalino di coda del campionato svedese la scorsa settimana è riuscita a battere in trasferta l' Halmstad per 5-0. La squadra neroverde ora proverà a concedere il "bis" davanti al proprio pubblico, al " Paskbergsvallen " si presenta un Mjallby che è riuscito a vincere per ben 3 volte nelle ultime 5 trasferte del torneo.

Poche reti in vista al 90', scopri il pronostico

Il ruolino di marcia interno del Varberg parla in maniera molto chiara: Dion Krasniqi e compagni non solo non hanno mai vinto ma dopo aver pareggiato contro Elfsborg (0-0), Sirius (1-1) e Kalmar (0-0) hanno sempre perso nei successivi cinque incontri disputati al "Paskbergsvallen".

I bookie comunque sembrano dare una piccola chance al Varberg di fare risultato, il segno 1 si gioca a 2.75 (a 1.50 la doppia chance 1X) mentre il "2" è in lavagna a circa 2.45. Sono soltanto 4 i gol realizzati in casa dal Varberg (0,5 di media a partita), 7 quelli messi a segno dal Mjallby in trasferta (0,87 di media ogni 90 minuti), se il calcio fosse un semplice calcolo matematico non si potrebbe di certo escludere l'Under 2,5 proposto a 1.57.