Preliminari di Champions, il pronostico di Copenhagen-Sparta Praga

Al “Parken” primo atto di Copenhagen-Sparta Praga , ovvero la sfida tra i campioni di Danimarca e Repubblica Ceca. Due squadre che in questo avvio di stagione non hanno sbagliato un colpo, i danesi hanno fatto cinque su cinque vincendo le prime tre gare di campionato e il doppio impegno col Breidablik nel precedente turno preliminare . In quattro di queste occasioni Falk e compagni hanno messo a referto l’ Over 2,5 .

Il Goal ci può stare, ecco quanto paga

Occhio però allo Sparta Praga, che non vinceva il campionato ceco dalla stagione 2013-14 e ha fame di calcio che conta. A punteggio pieno dopo le prime tre giornate di “1. Liga”, i cechi sbarcano a Praga per fare la loro parte e segnare almeno una rete a un Copenhagen che parte favorito in questa partita d’andata.

Il segno 1 rende 2.05 volte la posta, colpo ospite a 3.35. Per i bookie può starci almeno una rete per parte, non male l’esito Goal che si può trovare a quota 1.70.