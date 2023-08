Pronostico Rangers-Servette, Lammers e compagni favoriti per i bookie

Nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo e a farne le spese è stato il Genk (Belgio), prima favorito ma poi beffato dal Servette . Saranno dunque gli svizzeri a sfidare i Rangers (al debutto europeo in stagione) nel match d’andata di questo terzo turno preliminare di Champions League .

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Champions League

Aria di Goal e Over all'Ibrox Stadium



Lammers e compagni hanno già qualcosa da farsi perdonare: esordio con sconfitta nel campionato scozzese contro il Kilmarnock che ha battuto 1-0 l’undici di Michael Beale.

Ibrox sarà una bolgia e i bookie sono concordi nel dare piena fiducia ai beniamini di casa in cui milita anche l’ex Cremonese Cyriel Dessers. Il segno 1 finale paga quasi 1.50, l’esito Goal (sempre centrato dal Servette nelle prime cinque partite ufficiali fin qui disputate) si gioca a 1.75 e l’Over 2,5 a 1.65.

Due opzioni da tenere d’occhio alla quota di 1.60: il “Segna gol casa 1° tempo Sì” e “Over 0,5 1° tempo + Over 0,5 2° tempo”.