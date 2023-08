Scommesse Champions League: equilibrio in Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

Ha superato senza brillare due turni preliminari contro avversari modesti come Hesperange e Zrinjski. Adesso lo Slovan Bratislava deve alzare il livello delle sue prestazioni contro un rivale tosto come il Maccabi Haifa , che nella Champions dello scorso anno si è fatto le ossa con giganti del calibro di Benfica , Psg e Juventus .

Occhio al pareggio, in lavagna a...

Anche gli israeliani per la verità hanno sofferto nel turno precedente, contro lo Sheriff Tiraspol: ko in Moldavia per 1-0 e vittoria per 2-1 con annessi supplementari in cui sono arrivati i due gol risolutivi per il passaggio del turno.

Curiosità: lo Slovan viene da tre pareggi di fila tra campionato e Champions (preliminari) mentre l’ultimo segno X del Maccabi Haifa lo si rintraccia a inizio aprile, nello scorso campionato contro il Maccabi Tel Aviv. Uno spunto interessante per chi ritiene che questo match d’andata, per le quote equilibrato, possa chiudersi con un risultato di parità da 3.15 volte la posta.

Nelle due euro trasferte disputate il Maccabi ha prima esagerato a Malta contro l’Hamrun (0-4) per poi restare a secco come detto in Moldavia. Nell’occasione gli israeliani dovrebbero andare a segno una o due volte. Il si gioca a 1.55.