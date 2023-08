Gent-Pogon e Aek Larnaca-Maccabi Tel Aviv: i pronostici

In attesa della grande abbuffata di giovedì, ecco due gare-antipasto del terzo turno preliminare di Conference League . Gent e Pogon dopo aver passeggiato rispettivamente contro Zilina e Linfield si trovano faccia a faccia in questo primo round. Partenza lanciata per entrambe che in questo avvio di stagione hanno fatto quattro su quattro tra campionato e coppa. Davanti al suo pubblico la compagine belga può conquistare la vittoria e anche i bookie sono dello stesso avviso. Da provare la combo 1+Multigol 2-5 a quota 1.90 .

Pronostico Aek Larnaca-Maccabi Tel Aviv

In campo anche il Maccabi Tel Aviv, guidato dalla leggenda irlandese Robbie Keane. Gli israeliani hanno spazzato via il Petrocub (Moldavia) con un complessivo 5-0 e di fronte si troveranno l’Aek Larnaca, giustiziere dei bielorussi dello Zhodino. La partita d’andata in programma a Larnaca (Cipro) corre sul filo dell’equilibrio, l’Under 2,5 si lascia preferire rispetto all’Over. Almeno una porta inviolata? Il No Goal è offerto a 1.90.