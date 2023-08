Pronostico Rapid Vienna-Debrecen, la Fiorentina è alla finestra

Fai i tuoi pronostici!

Almeno due reti austriache? Ecco la quota

Sofferenze impreviste per il Debrecen che nel turno precedente ha rischiato di farsi buttare fuori dagli armeni dell'Alashkert, battuti solo ai calci di rigore. Il Rapid Vienna è partito bene in campionato vincendo la prima gara casalinga contro l'Altach per 4-0 e sembra avere le carte in regola per vincere questa partita d'andata contro gli ungheresi.

I bookie propongono il segno 1 a 1.65, più alte le quote del pareggio (3.80) e del segno 2 (4.60). L'incontro promette diverse reti, l'Over 2,5 si gioca a 1.70. Stessa quota per l'ipotesi che il Rapid vada a segno almeno due volte (esito Over 1,5 Casa).