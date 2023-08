Scommesse sulla Coppa Italia: quote ok per Frosinone e Genoa

La Coppa Italia 2023-2024 inizia a regalare sfide interessanti già nel secondo turno . Un esempio? Frosinone-Pisa , ovvero Eusebio Di Francesco contro Alberto Aquilani . Due tecnici super motivati a partire col piede giusto. Meccanismi da oliare, volti nuovi e altri che devono arrivare dal calciomercato : i cantieri sono più che mai aperti. Il Frosinone , promosso in Serie A dopo la splendida cavalcata dello scorso anno in cadetteria, è reduce da due pareggi in amichevole contro Salernitana (1-1) e Cosenza (3-3).

Per i bookie la gara dello Stirpe è da Under 2,5

Anche il Pisa nell’ultimo test ha diviso la posta contro il Como: 1-1. Lo scorso anno in Serie B allo Stirpe finì senza reti, 0-0 che per i bookie dovrebbe essere “scongiurato”. Il Frosinone parte infatti favorito, l’1 al 90’ si gioca a 1.70 mentre il Pisa rincorre a 4.50. Quante reti verranno segnate nel match? Massimo due sembra l’ipotesi più probabile e proposta a 1.70 mentre per l’Over 2,5 l’offerta sale a 2.00.

Genoa-Modena, ecco la quota del segno 1

C’è grande hype intorno al Genoa di Alberto Gilardino che stasera al Ferraris riceve il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia. I rossoblù hanno l’occasione di testare la loro condizione in vista del debutto in Serie A in programma il prossimo 19 agosto contro la Fiorentina. Occhi puntati sul fiore all’occhiello della campagna acquisti ligure, Mateo Retegui.

Sponda Modena, la squadra allenata da Paolo Bianco sa di partire sfavorita a Marassi. I “Canarini” possono tuttavia contare sul talento di Luca Tremolada, l’ispiratore della manovra gialloblù. Per i bookie pochi dubbi sul segno 1, offerto a 1.50. Se si vuole alzare un po’ il tiro, la combo 1+Multigol 2-5 vale 1.85.